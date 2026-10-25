Вестник Кавказа

Руководителя Специальной пенитенциарной службы сменили в Грузии

Колючая проволока
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Рамаз Татарашвили возглавил Специальную пенитенциарную службу в Грузии. Ранее эту должность занимал Георгий Патаридзе.

Новым руководителем Специальной пенитенциарной службы Грузии стал Рамаз Татарашвили. Об этом рассказали 26 октября в Минюсте страны.

На этом посту Татарашвили сменил Георгия Патаридзе, обратившийся в понедельник к главе Минюста Паате Салия с просьбой об отставке.

"Господин Паата, прошу освободить меня от занимаемой должности"

– Георгий Патаридзе

Ранее сегодня сообщалось, что прокуратура Грузии рекомендовала Минюсту приостановить полномочия генерального директора Специальной пенитенциарной службы ведомства Георгия Патаридзе.

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