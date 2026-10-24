В Ереване заявили о надежде на реализацию экологических проектов с Баку

Власти Армении рассчитывают на совместную работу с Азербайджаном в рамках трансграничных экологических проектов после завершения демаркации госграницы.

Армения надеется, что после завершения работ по демаркации границы можно будет реализовать экологические проекты с Азербайджаном и другими государствами-соседями, такое заявление сделал министр окружающей среды РА, президент COP17 Амбарцум Матевосян.

"Я очень надеюсь, что не только с Азербайджанской Республикой, но и со всеми нашими соседними странами у нас будет возможность совместно реализовывать трансграничные экологические проекты"

- Амбарцум Матевосян

Он уточнил, что соответствующие возможности страны получают в рамках различных фондов, представляя единый общий пакет.

По словам министра, когда будут выполнены работы по демаркации, станет возможным заняться восстановлением экологических потерь, понесенных ранее.

Глава министерства также обратил внимание на большое значение упрочения мирной повестки и дальнейшего развития процесса демаркации армяно-азербайджанской границы.