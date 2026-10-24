Вестник Кавказа

Путин проведет 24 встречи за два дня

Путин проведет 24 встречи за два дня
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кремле поведали о ближайших планах Владимира Путина. В частности, завтра президент РФ примет участие в восьмом саммите Форума - стран экспортеров газа.

Президент России Владимир Путин собирается провести марафон из 24 двусторонних международных встреч. Об этом рассказал 26 октября помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Масса двусторонних встреч. Я уже упомянул, что во вторник, 27 октября, состоится пять встреч. Затем эти двусторонки продолжатся. Всего мы считали 24 такого рода встреч"

– представитель Кремля

Он также отметил, что российский лидер поучаствует в восьмом саммите Форума - стран экспортеров газа.

"В начале относительно саммита государств Форума - стран экспортеров газа. Начинается форум завтра, 27 октября. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин примет в восьмом саммите участие" 

– Юрий Ушаков

Напомним, завтра в Москве состоится восьмой саммит Форума стран-экспортеров газа. В среду и четверг в российской столице пройдет третий саммит Россия - Африка.

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