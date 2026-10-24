Путин проведет 24 встречи за два дня

Президент России Владимир Путин собирается провести марафон из 24 двусторонних международных встреч. Об этом рассказал 26 октября помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
"Масса двусторонних встреч. Я уже упомянул, что во вторник, 27 октября, состоится пять встреч. Затем эти двусторонки продолжатся. Всего мы считали 24 такого рода встреч"
– представитель Кремля
Он также отметил, что российский лидер поучаствует в восьмом саммите Форума - стран экспортеров газа.
"В начале относительно саммита государств Форума - стран экспортеров газа. Начинается форум завтра, 27 октября. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин примет в восьмом саммите участие"
– Юрий Ушаков
Напомним, завтра в Москве состоится восьмой саммит Форума стран-экспортеров газа. В среду и четверг в российской столице пройдет третий саммит Россия - Африка.