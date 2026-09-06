Вестник Кавказа

Верхний Ларс снова собирает сотни грузовиков

КПП Верхний Ларс
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Несмотря на то, что движение по Военно-Грузинской дороге на границе России и Грузии идет в рабочем режиме, на пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии начали собираться заторы из большегрузов.

Свыше двухсот грузовых автомобилей скопились в электронной очереди на проезд через российско-грузинскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"Движение по Транскавказской автомагистрали и Военно-Грузинской дороге идет без ограничений. На территории региона в электронной очереди находится 238 единиц транзитного большегрузного транспорта, ожидающего своей очереди"

- сообщение

Напомним, ранее мы писали о том, что в сентябре через пограничный пункт пропуска Верхний Ларс проследовало 503 тыс т грузов, что на 13% больше аналогичного периода прошлого года. За первые девять месяцев через границу перевезли 3,4 млн т. Лидирующие позиции занимает Турция, которая поставляет широкий ассортимент товаров — от плодоовощной продукции и оборудования.

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