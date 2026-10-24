США продлили санкции против иранской авиакомпании Mahan Air

Вашингтон продлил санкции против иранской Mahan Air. Власти США выявили факт незаконных поставок самолетов Boeing 777 в Тегеран.

Власти США продлили рестрикции против иранской авиакомпании Mahan Air. Также в "черный список" попали некоторые другие компании из Ирака, Турции, Иордании, Сирии, ОАЭ и других стран, которые работали с авиаперевозчиком.

Всего в санкционный список попали 12 организаций. Список американского Минторга предусматривает запрет на поставки авиационной техники и информационных технологий.

По данным ведомства, пять авиалайнеров Boeing 777 были направлены в Иран через сеть подставных компаний в разных странах. Часть этих самолетов уже эксплуатируется Mahan Air на рейсах до Москвы, Пекина и Маската.

Отметим, что последние ограничения датируются 27 октября 2025 года, при этом в первый раз рестрикции были введены в 2008 году.