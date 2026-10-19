Вестник Кавказа

Пезешкиан отправился в Россию на саммит ФСЭГ

Масуд Пезешкиан
© Фото: IRNA
Президент Ирана Масуд Пезешкиан только что вылетел в Россию. В программе его визита – участие в саммите Форума стран-экспортеров газа и встреча с президентом России.

Иранский президент Масуд Пезешкиан отправился в РФ, об этом рассказали в офисе президента Исламской Республики.

"Президент Пезешкиан несколькими минутами ранее направился в столицу России Москву с целью участия в саммите Форума стран-экспортеров газа"

- офис президента ИРИ

Напомним, ранее посол Ирана в России Казем Джалали рассказал, что президент Исламской Республики, кроме участия в форуме, собирается встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Глава диппредставительства ИРИ в Москве добавил, что на повестке встречи будет обсуждение экономического сотрудничества России и Ирана, вопросов энергобезопасности и геополитических тем, передает РИА Новости.

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