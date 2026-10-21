Азербайджан активно готовится к саммиту Организации исламского сотрудничества - Алиев

Ильхам Алиев в ходе встречи с генеральным секретарем ОИС сообщил, что Азербайджан активно готовится к предстоящему саммиту Организации исламского сотрудничества.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества в Баку заявил об активной подготовке республики к предстоящему саммиту. Об этом сообщает информационное агентство АПА.

На переговорах лидер Азербайджана напомнил об успешном опыте проведения в стране мероприятий по линии ОИС, включая Игры исламской солидарности, и подтвердил курс страны на укрепление единства мусульманского мира.

"Азербайджан остается активным участником организации и намерен продолжать вносить вклад в ее деятельность"

- Ильхам Алиев

В свою очередь генеральный секретарь ОИС Исмаил ульд Шейх Ахмед выразил готовность активизировать сотрудничество для укрепления авторитета организации. Он поблагодарил Баку за поддержку, отметив вклад общенационального лидера Гейдара Алиева в расширение двусторонних связей.

Отметим, что в 2027 году Азербайджан примет 16-ю сессию Конференции Исламского саммита ОИС в Баку, в рамках которой также пройдет 13-я сессия Исламской конференции министров информации.