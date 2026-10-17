Анапу сотрясло землетрясение

Подземные толчки магнитудой 3,5 были зафиксированы в Анапе, сообщили в МЧС Кубани.
Анапу сегодня днем сотрясло землетрясение, сообщает пресс-служба МЧС Краснодарского края.
Сейсмологи зафиксировали подземную активность магнитудой 3,5 балла, отметили в ведомстве.
"26 октября в муниципальном образовании город-курорт Анапа, на глубине 10 км, сейсмостанцией зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 3,5 по шкале Рихтера"
– сообщение
Информации о пострадавших в настоящее время не поступало.
Как уточнили в региональном главке МЧС, "сейчас объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме".