Вестник Кавказа

Анапу сотрясло землетрясение

Анапа
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Подземные толчки магнитудой 3,5 были зафиксированы в Анапе, сообщили в МЧС Кубани.

Анапу сегодня днем сотрясло землетрясение, сообщает пресс-служба МЧС Краснодарского края.

Сейсмологи зафиксировали подземную активность магнитудой 3,5 балла, отметили в ведомстве.

"26 октября в муниципальном образовании город-курорт Анапа, на глубине 10 км, сейсмостанцией зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 3,5 по шкале Рихтера"

– сообщение

Информации о пострадавших в настоящее время не поступало.

Как уточнили в региональном главке МЧС, "сейчас объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме".

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