Эр-Рияд выразил обеспокоенность эскалацией на Ближнем Востоке

Внешнеполитическое ведомство Саудовской Аравии призвало стороны конфликта в регионе вернутся к мирному урегулированию и подчеркнуло, что нельзя допустить дальнейшей его эскалации.

Руководство Саудовской Аравии считает важным открыть каналы для переговоров между сторонами конфликта на Ближнем Востоке, чтобы не допустить возобновления военной эскалации, говорится в официальном заявлении МИД королевства.

Заявление было опубликовано в связи с визитом делегации стран Мекканского соглашения – Саудовской Аравии, Турции и Пакистана – в Иран.

"Королевство рассчитывает, что стороны конфликта позитивно и конструктивно примут результаты этого визита и продолжающиеся усилия Катара и Пакистана для разрешения кризиса путем диалога и дипломатии"

– МИД Саудовской Аравии

Эр-Рияд указывает на "важность открытия каналов для переговоров, чтобы предотвратить возобновление военной эскалации в регионе и подготовить почву для достижения соглашения, которое положит конец кризису и обеспечит безопасность и мир в регионе и во всем мире", отметили в ведомстве.

Напомним, сегодня в Тегеране проходит встреча секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсена Резаи с министром обороны Саудовской Аравии Халедом бен Сальманом Аль Саудом, командующим сухопутными войсками Пакистана Асимом Муниром и главой Национальной разведывательной организации Турции Ибрагимом Калыном.