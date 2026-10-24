Военные стран Мекканского пакта посетят Иран

Визит в Иран готовят высокопоставленные военные представители Турции, Пакистана и Саудовской Аравии – стран Мекканского пакта.

Заместитель секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Багери сообщил, что Тегеран посетят высокопоставленные представители Турции, Пакистана и Саудовской Аравии, передает IRIB.

Он уточнил, что ожидается визит главы Национальной разведки Турции Ибрагима Калына, командующего армией Пакистана Асима Мунира и главы Минобороны Саудовской Аравии Халида бен Сальмана.

По словам Багери, в Тегеране представители трех стран встретятся с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи.

Также состоится встреча высокопоставленных гостей с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, поделился представитель иранского МИД Исмаил Багаи. Он отметил, данная встреча может создать предпосылки для обеспечения безопасности в регионе.

"Эта встреча может стать прелюдией к дальнейшим действиям, направленным на формирование региональной безопасности (...). Мы настаиваем на том, что стабильность невозможно установить без опоры на волю и интересы ближневосточных государств"

– Исмаил Багаи

Он добавил, что Иран и страны Мекканского соглашения обсудят на встрече действия Израиля в регионе, обстановку в Ливане и Палестине и конфликт США с ИРИ.

Сроки предстоящего визита пока не названы.

Напомним, Турция, Пакистан и Саудовская Аравия в августе 2026 года заключили Мекканское соглашение о коллективной обороне.

Вопросы безопасности региона

Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики Андрей Бакланов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" связал визит руководства силовых ведомств стран Мекканского соглашения в Иран с задачами подготовки региона к новой долговременной стратегии США на Ближнем Востоке.

"Из США идет информация о серьезной проработке вопросов, связанных с продолжением и модификацией военных действий на Ближнем Востоке, не так давно состоялась серия совещаний в Вашингтоне с анализом опыта иранского конфликта в этом году, и по сделанным выводам сейчас разрабатывается целый ряд планов по модернизации американской военной группировки в регионе и по действиям США на Ближнем Востоке на ближайшие 10 и более лет. Таким образом, Вашингтон ведет масштабную военно-политическую работу и намерен по-прежнему использовать Ближний Восток в качестве полигона для отработки военных технологий", - прежде всего сказал он.

"Региональные государства в этом году осознали и увидели на собственном опыте, что все проблемы от политики США на Ближнем Востоке сваливаются именно на их головы. Им стало ясно, что угрозы не уходят, и даже когда действия США как будто заходят в тупик, американские власти не отказываются от своих подходов и продолжают реализовать те планы, которые были приняты изначально, пусть и с определенными модификациями. Поэтому с одной стороны им сейчас требуется добыть информации о том, что происходит в Вашингтоне, а с другой стороны – как можно скорее принимать адекватные защитные меры либо меры профилактики. И это дело не только Ирана, против которого, вероятно, в скором времени будет возобновлена военная агрессия, но всех региональных государств – отсюда и этот визит в Тегеран представителей Турции, Саудовской Аравии и Пакистана", - отметил Андрей Бакланов.

"Региональным странам сейчас предстоит согласовать свои видения безопасности Ближнего Востока. Иран настроен на диалог, и возможно, что теперь его предложения будут услышаны. В течение последних 7-8 лет Тегеран постоянно возобновлял дискуссии с соседями о создании системы региональной безопасности в Персидском заливе, но они, как и российские предложения, до последнего времени не получали хода. Возможно, теперь ближневосточные государства поняли, что пора объединяться на новой, региональной основе, а не рассчитывать на гарантии внешних супердержав, тем более что иранский конфликт показал, насколько эти гарантии эфемерны. Во всяком случае, мы можем об этом судить по Мекканскому соглашению, которое было сформулировано довольно мягко, но сейчас привлекает все больше внимания", - заключил дипломат.

Насколько серьезная ситуация?

Старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Владимир Сажин, в свою очередь, подчеркнул, что новая война США против Ирана вот-вот станет реальностью, и странам региона необходимо в экстренном порядке договариваться о координации действий с Ираном.

"Я думаю, что представители стран Мекканского соглашения направились в Тегеран из-за опасений, что Трамп скоро снова ударит по Ирану – это совершенно не нужно ни Пакистану, ни Турции, ни Саудовской Аравии. Поэтому они приняли решение проконсультироваться с иранским руководством по этой угрозе. Времени остается мало, так как уже третья авианосная группа ВМС США вошла в регион – а специалисты отмечают, что если США сосредотачивают три авианесущих группы в одном месте, это уже практически начало войны", - указал он.

"Наблюдатели зафиксировали активный переброс американских войск по воздуху на Ближний Восток из других регионов. На авианосцах, по данным прессы, установлено новое вооружение, приспособленное для поражения отдаленных целей. Что это может означать? Где-то на 25% это демонстрация силы, на 75% - разворачивание войск для массированного военного удара по Ирану после выборов в Конгресс США 3 ноября. Разумеется, это не может не беспокоить страны Мекканского соглашения, ведь на территории Саудовской Аравии по-прежнему находятся американские базы, по которым КСИР вновь будет наносить удары в ответ на агрессию США", - продолжил Владимир Сажин.

"Заметьте, что представители силовых ведомств Турции, КСА и Пакистана встретятся с Мохсеном Резаи, одним из лидеров правящей сейчас в Иране верхушки КСИР. Можно сказать, Резаи сейчас выступает реальным лидером Ирана, от решений которого будет зависеть то, как Исламская Республика будет отвечать на американские удары. Высший совет национальной безопасности в последние месяцы играет очень важную роль и во внутренней, и во внешней политике ИРИ. Странам Мекканского соглашения нужно узнать из первых рук, как КСИР будет бить по американским военным объектам в арабских странах Персидского залива", - сообщил востоковед.

"Ни Пакистану, ни Саудовской Аравии, ни Турции не нужно, чтобы эта война распространилась на весь регион, так что уже сегодня нужно договариваться с Ираном. Иран безусловно настроен на диалог, так как находится в очень сложном положении этой осенью. Запасы иранской нефти, какие можно было вывезти в обход американской морской блокады, уже распроданы, поступление валюты в Иран практически прекратилось. Через сухопутные границы много экспортных товаров Ирану не вывезти, тем более что и Пакистан, и Турция из-за давления Дональда Трампа ограничили наземное сообщение с Ираном, пропускается только перевозка гуманитарных товаров. По этой проблеме тоже нужно договариваться", - отметил Владимир Сажин.

"Фактически, у Ирана свободный выход в мир остается только один – через Международный транспортный коридор "Север-Юг". Неслучайно завтра в Москву прибывает президент Масуд Пезешкиан. Ирану сейчас действительно сложно. Гражданский истеблишмент в Иране безусловно выступает за переговоры с США, но принимает решение руководство КСИР. Посмотрим, смогут ли уговорить его военные руководители стран Мекканского соглашения возобновить диалог с Вашингтоном", - резюмировал старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН.