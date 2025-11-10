Вестник Кавказа

Азербайджан нарастил доходы от экспорта нефти в Италию

Азербайджан нарастил доходы от экспорта нефти в Италию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Доходы Азербайджана от экспорта нефти в Италию выросли на 10% в этом году. Суммарные поставки составили 8,8 млн т "черного золота".

Азербайджан поставил итальянским потребителям 8,8 млн т сырой нефти в этом году, что принесло стране свыше $5,5 млрд. Рост доходов составил около 10%. 

Суммарный объем поставок "черного золота" в Италию за первые девять месяцев сократился на 7,4%, однако из-за роста цен на нефть доходы продемонстрировали рост. 

Отметим, что Италия лидирует в общей структуре поставок азербайджанской нефти за рубеж. На долю страны приходится свыше 56% экспорта "черного золота".

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