Азербайджан нарастил экспорт газа в Италию и Грецию через ТАР

Объем поставок азербайджанского газа вырос в начале недели через ТАР. Фиксируется рост поставок через пункты в Италии и Греции.

Азербайджан в начале этой недели нарастил поставки газа в Италию и Грецию через Трансадриатический трубопровод (TAP). 10 ноября рост поставок составил около 5%

Согласно данным электронной платформы ТАР, поставки через итальянский пункт Мелендуньо вырос на 6,48%. Экспорт достиг отметки в 288 млн 332 тыс. кВт/час. Также примерно на 5% выросло показатели на пункте выхода Кипой. На других пунктах в Греции наблюдается незначительное снижение или повторение показателей прошлой недели.

Отметим, что к 2027 году объем поставок азербайджанского газа через ТАР планируется увеличить до 16 млрд кубометров. В прошлом году объем экспорта составил около 12 млрд кубометров.