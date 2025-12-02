Тегеран хочет создать запасы воды с соседями

Власти Ирана планируют смягчить последствия масштабного водного кризиса, вызванного засухой, созданием водных запасов на территории Исламской Республики.

Иран рассматривает возможность совместного с соседями создания запасов воды на своей территории, чтобы таким образом снизить остроту водного кризиса в стране, о планах рассказал глава Минэнерго ИРИ Аббас Алиабади.

По его словам, переговоры по поводу этого проекта уже ведутся с соседними странами.

"Однако в том регионе и на той географической широте, где находится наша страна, другие страны также испытывают трудности, поэтому мы стремимся к тому, чтобы в этой ситуации воспользоваться (возможностями - ред.) какой-либо страны, которая будет готова импортировать воду в Иран"

– Аббас Алиабади

Напомним, ранее агентство ISNA сообщило о падении уровня воды в ключевых иранских водохранилищах до 32%. На начало ноября, по данным агентства Fars, 19 водохранилищ, что составляет почти 10% от всех существующих в Иране, практически высохли – уровень воды в них менее 5%. А иранские метеорологи сообщают о рекордно засушливой осени: количество осадков относительно многолетнего значения упало на 89%.