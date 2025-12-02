Путин и Трамп сошлись в оценках украинского урегулирования

Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером была очень полезной, заявил сам российский лидер. Дональд Трамп также дал ей высокую оценку.

Прошедшая в Кремле встреча с американской делегацией во главе со спецпосланником президента Стивеном Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером была необходимой и полезной, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Путин о встрече с Уиткоффом

Глава государства напомнил, что она длилась в течение пяти часов.

"Но она была необходима. Она была очень полезной"

– Владимир Путин

Российский лидер уточнил, что встреча длилась долго, поскольку сторонам нужно было обсудить каждый пункт мирных предложений: до приезда Уиткоффа в Москве не видели этого плана. Соответственно, подчеркнул он, переговоры были очень нужны и обсуждались на них конкретные вещи.

Он добавил, что по некоторым вопросам консенсуса достигнуть не удалось - по ним велось обсуждение.

"Где-то говорили о том, что да, это можем обсуждать, а на это согласиться не можем. Именно в таком ключе и шла беседа"

– Владимир Путин

Глава государства отметил, что американская сторона разбила 28 пунктов своего плана на четыре пакета и предложила обсуждать каждый пакет по отдельности. При этом, уточнил он, сами пункты изменений не претерпели.

Путин отметил, что Трамп пытается найти пути консенсуса по этому вопросу, но сделать это непросто. Глава российского государства также призвал страны Европы присоединяться к работе по украинскому урегулированию вместо того, чтобы ставить ей препятствия.

Кроме того, президент РФ сообщил, что Россия не собирается возвращаться в G8.

Трамп о встрече Путина с Уиткоффом

Высоко оценил переговоры и президент США Дональд Трамп.

"Я могу сказать, что у них была достаточно хорошая встреча с президентом Путиным"

– Дональд Трамп

Американский лидер уточнил, что у делегации США по итогам визита в Россию сложилось впечатление, что Москва настроена на урегулирование и в целом окончание украинского конфликта.

Однако давать ответ на вопрос о результатах встречи Трамп не стал, сославшись на то, что "для танго нужны двое".

Кроме того, говоря о контактах Вашингтона с представителями Украины, президент пояснил, что в их ходе формируется "нечто хорошее".

Трамп также высказался относительно намерений РФ по поводу двустороннего взаимодействия с США, выразив впечатление, которое у него возникло по итогам переговоров Путина с Уиткоффом и Кушнером.

"Честно говоря, я думаю, что они хотели бы торговать с США"

– Дональд Трамп

Американский лидер также повторил, что у переговорщиков со стороны Вашингтона возникла почти уверенность, что российская сторона стремится к "сделке" по урегулированию на Украине.