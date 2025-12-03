Делегация СБ ООН встретилась с лидером Сирии

Делегаты СБ ООН находятся с визитом в Сирии. Представители организации провели встречу с Ахмедом аш-Шараа, а также посетили город Джобар.

Представители Совбеза ООН прибыли в Сирию, где провели встречу с лидером страны Ахмедом аш-Шараа. Согласно информации местных СМИ, представители СБ ООН пересекли границу в районе Ливана.

В рамках поездки делегаты осмотрели пострадавший от боевых действий город Джобар, а также исторические достопримечательности Дамаска. Делегаты также намерены встретиться с рядом сирийских чиновников.

Как отметили в ООН, визит должен способствовать активизации контактов между организацией и властями нового Дамаска.

Напомним, что вчера Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая призывает Израиль оставить Голанские высоты.