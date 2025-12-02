Вестник Кавказа

Сборная Ирана все же будет участвовать в жеребьевке ЧМ по футболу

Сборная Ирана все же будет участвовать в жеребьевке ЧМ по футболу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Председатели Ирана объявили о том, что все же примут участие в жеребьевке чемпионата мира по футболу, которая состоится в США через 2 дня.

Двое представителей сборной Ирана по футболу будут участвовать в жеребьевке финальной части чемпионата мира 2026 года, пишет Tehran Times.

Жеребьевка состоится 5 декабря в столице Соединенных Штатов Америки.

Федерация футбола Ирана отправит в Вашингтон главного тренера сборной Амира Галенои и главу отдела международных связей Омида Джамали.

Ранее в Тегеране сообщали о бойкотировании участия в жеребьевке по причине визовых ограничений со стороны США.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
525 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.