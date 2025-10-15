АЭС "Аккую" готова подавать электричество в энергосистему Турции

На турецкой АЭС "Аккую", возводимой "Росатомом" готов к работе первый блок. Подача напряжения на оборудование прошла успешно.

Первая в Турции атомная электростанция "Аккую" готова начать подавать энергию в электросистему страны – завершена необходимая подготовка оборудования, следует из сообщения пресс-службе "Аккую Нуклеар".

На объекте успешно провели подачу номинального напряжения от внешней энергосети на часть оборудования комплектного распределительного устройства с элегазовой изоляцией 400 кВ (КРУЭ 400 кВ), предназначенного для приема и выдачи в сеть электроэнергии, говорится в сообщении.

"Операция подтверждает обеспечение готовности оборудования КРУЭ к приему и к выдаче электроэнергии, которая будет вырабатываться первым энергоблоком АЭС "Аккую", в единую энергосистему Турции"

– пресс-служба

Трое суток специалисты держали на контроле работу оборудования, после чего подтвердили работоспособность КРУЭ, качество монтажа и соответствие требованиям проектной документации.

"Подача напряжения на оборудование КРУЭ – этапное событие в формировании инфраструктуры выдачи мощности АЭС "Аккую". Эта работа ведется последовательно и в соответствии с требованиями проекта. С учетом того, что нам пришлось менять поставщика оборудования, готовность КРУЭ к постановке под напряжение обеспечена в сжатые сроки"

– гендиректор АО "Аккую Нуклеар" Сергей Буцких

Он пояснил, что речь идет об оборудовании, которое пришлось перезаказывать у другой компании после отказа Siemens.

"На сегодняшний день трудности, связанные с поставкой КРУЭ, преодолены – в этом плане определенный запас прочности обеспечивается благодаря гибкой, диверсифицированной сети поставок "Росатома" и взаимопониманию с нашими турецкими партнерами"

– председатель совета директоров "Аккую Нуклеар" Антон Дедусенко

На первом энергоблоке станции в настоящее время активно проводятся пусконаладочные работы, завершается наладка оборудования в ряде зданий первого пускового комплекса, добавили в пресс-службе, передает РИА Новости.