В СМИ назвали траты США на военную операцию в Иране

The New York Times: траты США на военную операцию в Иране составили порядка $6 млрд. Большая часть суммы потрачена на системы перехвата иранских ракет.

Стало известно, сколько потратила американская армия за первую неделю военной операции против Ирана. По данным The New York Times, траты США составили около $6 млрд. 

Как отмечает издание, именно такую сумму озвучил Пентагон перед американскими конгрессменами. Большая часть средств – около $4 млрд – направлена на дорогостоящие системы ПВО для нейтрализации иранских ракет. 

По данным The New York Times, Вашингтон намерен запросить дополнительное финансирование военных мероприятий в регионе у Конгресса.

