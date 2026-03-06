Сергей Лавров обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с главой МИД ОАЭ

Москва и Абу-Даби высказались за деэскалацию на Ближнем Востоке. Стороны отметили важность прекращения ударов как по странам Персидского залива, так и по территории Ирана.

Глава российского дипведомства Сергей Лавров провел разговор с главой МИД ОАЭ Абдаллой Бен Заидом. Стороны обсудили текущий кризис на Ближнем Востоке, подчеркнув важность шагов в направлении деэскалации, сообщили в российском МИД.

"Министры выразили глубокую озабоченность ситуацией вокруг Ирана и высказались в пользу незамедлительных шагов по деэскалации военных действий. Внимание было уделено необходимости прекращения атак, ведущих к жертвам среди гражданского населения и наносящих ущерб гражданской инфраструктуре как в арабских странах Персидского залива, так и в Иране"

– МИД России

Отмечается, что Москва и Абу-Даби выступают за дипломатические шаги для обеспечения безопасности в регионе на долгосрочной основе.

Ранее власти ОАЭ опровергли участие Эмиратов в конфликте на стороне США и Израиля, опровергнув сообщения об ударах по территории Ирана.