Черный дождь прошел в Тегеране

В столице Ирана сегодня, после ударов по нефтяному комплексу, прошел черный дождь. Жители Тегерана сообщают, что воздух сильно загрязнен.

В Тегеране пролился черный дождь – ранее Израиль атаковал топливные склады и НПЗ в иранской столице, о сложной экологической ситуации сообщают СМИ.

Город окутали плотные облака из черного дыма, из-за них практически не видно солнечного света. Жители Тегерана днем включали свет в домах, машины ездят по улицам с включенными фарами.

Кроме того, в столице тяжело дышать, появляются сообщения о химических ожогах кожи и раздражении слизистых. Люди жалуются на жжение в глазах и горле, а также головную боль.

Местные экологические службы дали рекомендацию не выходить из дома, чтобы избежать проблем с дыханием.

Ранее иранская организация Красного Полумесяца предупредила 9 млн жителей Тегерана о том, что над городом может выпасть ядовитый дождь.