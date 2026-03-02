Ураза-байрам 2026: муфтий назвал точную дату

Муфтий Аббясов рассказал, когда у мусульман завершится пост и наступит праздник Ураза-байрам. В 2026 году праздник разговения мусульмане отметят 20 марта.
В этом году Ураза-байрам наступит 20 марта, об этом рассказал председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) Московской области муфтий Рушан Аббясов, передает РИА Новости.
"Ураза-байрам, первый день месяца Шавваль, будет 20 марта"
– Рушан Аббясов
Ураза-байрам или праздник разговения наступает по окончании Рамадана, в который мусульмане держат пост. В 2026 году пост начался в ночь на 18 февраля, последним днем Рамадана станет 19 марта.