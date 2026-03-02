Вестник Кавказа

Ураза-байрам 2026: муфтий назвал точную дату

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Муфтий Аббясов рассказал, когда у мусульман завершится пост и наступит праздник Ураза-байрам. В 2026 году праздник разговения мусульмане отметят 20 марта.

В этом году Ураза-байрам наступит 20 марта, об этом рассказал председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) Московской области муфтий Рушан Аббясов, передает РИА Новости.

"Ураза-байрам, первый день месяца Шавваль, будет 20 марта"

– Рушан Аббясов

Ураза-байрам или праздник разговения наступает по окончании Рамадана, в который мусульмане держат пост. В 2026 году пост начался в ночь на 18 февраля, последним днем Рамадана станет 19 марта.

