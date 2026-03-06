Вестник Кавказа

Макрон выразил поддержку Баку после атак беспилотников на Нахчыван

Эмманюэль Макрон
Президент Франции Макрон выразил поддержку Азербайджану на фоне инцидента с дронами в Нахчыване. Политик также выразил благодарность Баку за помощь в эвакуации граждан Франции из Ирана.

Президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Глава Франции выразил Баку поддержку после атак иранских дронов на Нахчыван. 

"В рамках моих консультаций с лидерами региона я провел беседу с президентом Ильхамом Алиевым, которому выразил нашу поддержку и солидарность после ударов Ирана по его стране"

– Эммануэль Макрон

Лидер Франции также выразил благодарность Ильхаму Алиеву в деле эвакуации граждан страны с территории Ирана после начала боевых действий. Париж снова выразил поддержку нормализации между Азербайджаном и Арменией, а также артикулировал намерение укреплять диалог с Баку. 

Напомним, что в четверг запущенные с территории Ирана дрона атаковали Нахчыван. В результате ударов пострадали четыре человека. Власти Ирана заявили о начале расследования инцидента.

