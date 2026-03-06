В ОАЭ снова гремят взрывы

Сегодня вечером в окрестностях курортного Дубая в ОАЭ снова прогремел мощный взрыв – как полагают городские власти, это следствие работы системы ПВО, отразившей новую атаку КСИР.

Мощный взрыв сегодня вечером потряс Дубай (ОАЭ): как полагают наблюдатели, сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сбившая очередную ракету, летевшую из Ирана.

Ранее Минобороны ОАЭ сообщило о потенциальной ракетной угрозе, передает РИА Новости.

Сразу после этого по телевидению выступил президент страны – это было его первое публичное выступление с начала конфликта на Ближнем Востоке, его опубликовал телеканал Sky News Arabia.

"Мы сейчас живем в состоянии войны, обещаю выполнить обязательства в том, что касается защиты нашей страны и ее жителей. Обещаю всем, что ОАЭ выйдут из этой ситуации сильнее"

- Мухаммед бен Заид Аль Нахайян

Глава государства высоко оценил роль военных ОАЭ в выполнении задач по защите населения страны.

Напомним, ранее мы писали о том, что сегодня утром Иран нанес удары по авиабазе США "Аль-Дафра" в 32 км от столицы страны Абу-Даби – атака беспилотников была массовой и сокрушительной, подразделения военно-морских сил КСИР выполнили поставленные задачи и поразили различные объекты – центр спутниковой связи, радары раннего предупреждения, радары управления огнем и центр контроля воздушных операций.