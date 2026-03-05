Казахстан вернул почти 5 тыс граждан из стран Ближнего Востока

МИД Казахстана сообщил об эвакуации почти 5 тыс соотечественников из стран Ближнего Востока. Они возвращаются в республику в том числе и наземным путем.

Казахстан к настоящему времени эвакуировал из стран Ближнего Востока свыше 4,7 тыс соотечественников. Об этом рассказали в МИД республики.

В министерстве подчеркнули, что совместно с компетентными органами продолжают работу по возвращению граждан с Ближнего Востока, передает Zakon.kz.

"Всего с начала эвакуации при содействии авиакомпаний-резидентов и нерезидентов вернулись домой более 4700 казахстанцев"

– МИД РК

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что вывоз граждан осуществляется сразу двумя путями – воздушным и наземным.

"Загранучреждениями РК 6 марта организован выезд 7 граждан РК, сотрудников "Заркух", на ирано-армянскую границу. Согласно предварительной информации, компания "Заркух" планирует вывезти оставшихся 16 граждан РК по тому же маршруту. Всего из Ирана уже возвращено 66 граждан"

– казахстанское министерство

Как отмечается, диппредставительства Казахстана в регионе продолжают координировать свои действия на местах и поддерживают постоянную связь с гражданами республики.