Вестник Кавказа

Казахстан вернул почти 5 тыс граждан из стран Ближнего Востока

Казахстан вернул почти 5 тыс граждан из стран Ближнего Востока
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
МИД Казахстана сообщил об эвакуации почти 5 тыс соотечественников из стран Ближнего Востока. Они возвращаются в республику в том числе и наземным путем.

Казахстан к настоящему времени эвакуировал из стран Ближнего Востока свыше 4,7 тыс соотечественников. Об этом рассказали в МИД республики.

В министерстве подчеркнули, что совместно с компетентными органами продолжают работу по возвращению граждан с Ближнего Востока, передает Zakon.kz.

"Всего с начала эвакуации при содействии авиакомпаний-резидентов и нерезидентов вернулись домой более 4700 казахстанцев"

– МИД РК

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что вывоз граждан осуществляется сразу двумя путями – воздушным и наземным.

"Загранучреждениями РК 6 марта организован выезд 7 граждан РК, сотрудников "Заркух", на ирано-армянскую границу. Согласно предварительной информации, компания "Заркух" планирует вывезти оставшихся 16 граждан РК по тому же маршруту. Всего из Ирана уже возвращено 66 граждан"

– казахстанское министерство

Как отмечается, диппредставительства Казахстана в регионе продолжают координировать свои действия на местах и поддерживают постоянную связь с гражданами республики.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1720 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.