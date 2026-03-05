Масуд Пезешкиан запретил КСИР атаковать соседей Ирана и извинился за удары

Иран больше не будет атаковать соседние государства, сообщил президент ИРИ. Он также извинился перед ними за нанесенные ранее удары.

Временный руководящий совет Ирана постановил перестать наносить удары по соседним странам Ближнего Востока. Такое заявление сделал 7 марта президент страны Масуд Пезешкиан.

Он подчеркнул, что Иран будет делать исключение лишь для тех стран, с территории которых предпринимаются атаки.

"Совет вчера постановил больше не наносить удары и не запускать ракеты по соседним странам, если только не будет атаки на Иран с их территории <...> Мы много раз говорили, что они наши братья. <...> И мы должны совместно установить мир и стабильность в регионе"

– Масуд Пезешкиан

Он также принес извинения соседним государствам, которые пострадали от иранских ударов.

Помимо этого, президент Исламской Республики акцентировал внимание на том, что у нее нет агрессивных намерений по отношению к соседям. Он назвал грезами высказывания о безоговорочной капитуляции страны.

Кроме того, Пезешкиан уточнил, что Тегеран придерживается международного права, гуманитарных норм и принципов.

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке обострилась ровно неделю назад в связи с ударами США и Израиля по объектам, расположенным на территории Ирана. В ответ Исламская Республика атаковала Израиль и базы США, находящиеся в странах Ближнего Востока.