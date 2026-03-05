Масуд Пезешкиан запретил КСИР атаковать соседей Ирана и извинился за удары

Временный руководящий совет Ирана постановил перестать наносить удары по соседним странам Ближнего Востока. Такое заявление сделал 7 марта президент страны Масуд Пезешкиан.
Он подчеркнул, что Иран будет делать исключение лишь для тех стран, с территории которых предпринимаются атаки.
"Совет вчера постановил больше не наносить удары и не запускать ракеты по соседним странам, если только не будет атаки на Иран с их территории <...> Мы много раз говорили, что они наши братья. <...> И мы должны совместно установить мир и стабильность в регионе"
– Масуд Пезешкиан
Он также принес извинения соседним государствам, которые пострадали от иранских ударов.
Помимо этого, президент Исламской Республики акцентировал внимание на том, что у нее нет агрессивных намерений по отношению к соседям. Он назвал грезами высказывания о безоговорочной капитуляции страны.
Кроме того, Пезешкиан уточнил, что Тегеран придерживается международного права, гуманитарных норм и принципов.
Напомним, ситуация на Ближнем Востоке обострилась ровно неделю назад в связи с ударами США и Израиля по объектам, расположенным на территории Ирана. В ответ Исламская Республика атаковала Израиль и базы США, находящиеся в странах Ближнего Востока.