НАТО сменило спецпредставителя по Южному Кавказу и Центральной Азии

В НАТО сообщили о назначении нового спецпредставителя по Южному Кавказу и Центральной Азии. Эту должность занял экс-посол Канады в Баку.

Новым специальным представителем НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии стал Кевин Гамильтон. Об этом рассказали в самой организации.

В Североатлантическом альянсе подчеркнули, что Гамильтон будет заниматься продвижением политики НАТО в этих двух стратегически важных регионах.

Гамильтона также назначили на должность заместителя помощника генсека НАТО по вопросам партнерства в Отделе политических вопросов и политики безопасности.

Последние годы Гамильтон возглавлял посольство Канады в Азербайджане. До этого занимал должности посла в Румынии, Болгарии и Молдове.