Саудовская Аравия сделала предупреждение Ирану – СМИ

Представитель Саудовской Аравии обозначил Ирану позицию королевства по ударам, которые иранские военные наносят по соседним странам. В королевстве отметили, что примут меры, если эти атаки продолжатся.

Саудовская Аравия пригрозила Ирану ответными мерами в случае продолжения атак на ее энергетический сектор. Об этом сообщили информированные источники.

Как отмечается, королевство, в частности, может позволить американским военным использовать его базы.

По данным агентства Reuters, представители Саудовской и Аравии провели телефонный разговор, во время которого Эр-Рияд сообщил Тегерану, что ему необходимо остановить атаки на Саудовскую Аравию и соседние страны Персидского залива. В свою очередь, иранская сторона заявила, что удары были направлены не против самих стран Персидского залива, а против военных баз США, которые располагаются на их территории.

Источники также поведали, что на текущей неделе главы МИД Саудовской Аравии и Ирана Фейсал бен Фархан Аль Сауд и Аббас Аракич провели встречу, на которой саудовский министр обозначил позицию королевства по атакам Ирана. Он также заявил о готовности Эр-Рияда выступить посредником для нормализации ситуации на Ближнем Востоке.