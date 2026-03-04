Вестник Кавказа

Саудовская Аравия сделала предупреждение Ирану – СМИ

Флаг Саудовской Аравии
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Представитель Саудовской Аравии обозначил Ирану позицию королевства по ударам, которые иранские военные наносят по соседним странам. В королевстве отметили, что примут меры, если эти атаки продолжатся.

Саудовская Аравия пригрозила Ирану ответными мерами в случае продолжения атак на ее энергетический сектор. Об этом сообщили информированные источники.

Как отмечается, королевство, в частности, может позволить американским военным использовать его базы.

По данным агентства Reuters, представители Саудовской и Аравии провели телефонный разговор, во время которого Эр-Рияд сообщил Тегерану, что ему необходимо остановить атаки на Саудовскую Аравию и соседние страны Персидского залива. В свою очередь, иранская сторона заявила, что удары были направлены не против самих стран Персидского залива, а против военных баз США, которые располагаются на их территории.

Источники также поведали, что на текущей неделе главы МИД Саудовской Аравии и Ирана Фейсал бен Фархан Аль Сауд и Аббас Аракич провели встречу, на которой саудовский министр обозначил позицию королевства по атакам Ирана. Он также заявил о готовности Эр-Рияда выступить посредником для нормализации ситуации на Ближнем Востоке.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1295 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.