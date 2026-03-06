Главы МИД Турции и Азербайджана оценили опасность эскалации на Ближнем Востоке

Сегодня в ходе заседания Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств в Стамбуле прошла встреча глав МИД Азербайджана и Турции, которые осудили эскалацию на Ближнем Востоке.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня в рамках неформального заседания Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ) в Стамбуле встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, обсудив ситуацию, сложившуюся в области безопасности на Ближнем Востоке, сообщили в управлении пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана.

На встрече главы внешнеполитических ведомств двух стран подробно обсудили рост эскалации в регионе и ее возможное влияние на региональную стабильность, передает АЗЕРТАДЖ.

Главы МИД двух стран осудили запуск ракет с территории Ирана, направленный на территорию Турции, и атаки беспилотников против Нахчыванской автономной республики Азербайджана.

Как отметили дипломаты, эти действия не только противоречат нормам и принципам международного права, но и подливают масла в огонь напряженности в регионе, осложняя и без того непростые отношения в сфере его безопасности.

Азербайджан выразил признательность турецкой стороне за заявления в поддержку Азербайджана, сделанные сразу после этих атак, дав высокую оценку организации вывозных авиарейсов в Нахчыван через аэропорт Ыгдыра в целях обеспечения безопасности полетов, говорится в сообщении.

Также Турция предупредила Иран о недопустимости запуска новых ракет в направлении ее территории, заявил глава МИД республики Хакан Фидан.

"Стратегия нападений на третьи страны является чрезвычайно ошибочной. Организация тюркских государств продемонстрировала сильную поддержку и солидарность во время атак, направленных против Турции и братского Азербайджана"

- Хакан Фидан