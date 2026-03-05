Европа, арабские страны, Турция и Пакистан поддержали Азербайджан после атаки Ирана

5 марта иранские дроны нанесли удар по Нахчывану: один БПЛА врезался в терминал аэропорта, второй упал недалеко от средней школы. Союзники и партнеры Азербайджана выразили осуждение этой неспровоцированной атаки иранских войск.

Баку дал немедленную и жесткую реакцию на нападение с иранской стороны на территорию и граждан Азербайджана. Президент Ильхам Алиев охарактеризовал иранскую атаку как подлый террористический акт и подчеркнул: эта агрессия требует объяснений, извинений и наказания виновных. МИД Азербайджана расценил удар как нарушение международного права; армия приведена в боевую готовность. Баку вызвал иранского посла, направил ноту протеста и предупредил: подобные атаки не останутся без ответа.

Тегеран в настоящее время отрицает причастность к нападению на Нахчыван, обвиняя Израиль в организации провокации. Ввиду риска для жизней своих дипломатов Азербайджан начал эвакуацию посольства в Тегеране и генконсульства в Тебризе.

Поддержка союзников

В соответствии с Шушинской декларацией о совместной обороне первой на иранскую атаку отреагировала Турция. Турецкий МИД потребовал от Ирана прекратить атаки: "Мы решительно осуждаем нападения беспилотных летательных аппаратов на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана. Такие атаки, нацеленные на третьи страны и увеличивающие риск распространения войны, должны быть немедленно прекращены. Турция, как и всегда, продолжит стоять на стороне Азербайджана".

На уровне президентов двух стран состоялся телефонный разговор. Реджеп Тайип Эрдоган выразил поддержку Ильхаму Алиеву: "Осуждаем агрессивные действия Ирана". Анкара готова к совместным действиям для региональной стабильности.

Еще одним близким союзником Азербайджана, который выразил высокий уровень поддержки во время Второй Карабахской войны, является Пакистан. Его премьер-министр Шахбаз Шариф в разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым решительно осудил действия Ирана. Он отметил, что дружба и братство между Баку и Исламабадом будут продолжаться. Шариф пообещал, что всегда будет находиться рядом с Азербайджаном - "и в хорошие, и в сложные дни".

Арабский фронт

Как никто другой Азербайджан понимают страны, которые сами оказались под шквалом ударов иранских ракет и дронов - арабские государства в Персидском заливе.

Саудовская Аравия не пожалела слов критики в адрес Ирана: "Королевство подчеркивает, что повторяющееся вызывающее поведение Ирана свидетельствуют о враждебной политике, которую невозможно оправдать. Это прямо противоречит нормам международного права и приведет к эскалации".

МИД Катара наравне с атакой на Нахчыван осудил и попытку удара по американской базе в Турции. "Государство Катар решительно осуждает попытку нанесения ударов баллистической ракетой по братской Республике Турция и удары по аэропорту в Азербайджанской Республике с помощью иранских беспилотников — грубое нарушение суверенитета".

Бахрейн также "решительно" осудил прилеты дронов по Азербайджану и баллистической ракеты по Турции, назвав их "вопиющим нарушением принципов добрососедства и международного права". Манама выразила "полную солидарность и поддержку мер по защите суверенитета" двух стран.

Баку поддержал Дамаск, который находится в конфронтации как с Ираном, так и с Израилем: "Министерство иностранных дел Сирии заявило о решительном осуждении попытки Ирана нанести удары по Турции и Азербайджану баллистическими ракетами и дронами... Отвергаем насилие против гражданских, проявляем полную солидарность, с Анкарой и Баку, призываем к миру".

Европа и НАТО

Часть стран ЕС и НАТО также обратили внимание на события на Южном Кавказе. Свою позицию высказала Испания. "Правительство Испании решительно осуждает последние атаки Ирана против Турции и Азербайджана. Атаки на гражданских лиц полностью противоречат международному праву, грубо нарушают суверенитет и территориальную целостность, увеличивая риск эскалации", - говорится в заявлении МИД Испании.

Отметим, что Мадрид отличается от многих стран ЕС и НАТО своей позицией по операции США и Израиля в Иране. Это, пожалуй, единственная страна, прямо и без оговорок осудившая действия Вашингтона и Тель-Авива.

Кандидат на вступление в ЕС Черногория тоже "решительно осудила" Иран и призвала снизить напряженность.

Эстонский МИД назвал удары "неприемлемым нарушением международного права" и выразил поддержку права Азербайджана на самооборону.

Великобритания в лице посла в Баку Фергюса Олда обозначила свою позицию. "Сегодняшние удары двух иранских беспилотников по Нахчывану совершенно неприемлемы. Великобритания решительно осуждает любые действия, которые угрожают безопасности Азербайджана. В этот сложный момент мы полностью солидарны с Азербайджаном и пострадавшими. Посольство внимательно отслеживает происходящее", - написал Олд в соцсети.

Схожие заявления о солидарности с Баку и осуждении Ирана сделали правительства, МИДы и посольства Латвии, Литвы, Нидерландов, Бельгии и Италии.

Главные участники войны

Ведущий полномасштабную войну с Ираном Израиль провел на уровне МИДов телефонные переговоры с Азербайджаном. "Я осудил явную и целенаправленную агрессию Ирана против Азербайджана. Эта агрессия против него и других стран региона абсолютно недопустима и вновь доказывает безумство иранского режима", - написал в соцсети Гидеон Саар после общения с Джейхуном Байрамовым. Саар добавил, что Израиль будет решительно продолжать войну против Ирана "до достижения ее целей".

Между тем в Иране заявляют, что за атакой на Азербайджан стоит сам Израиль. "Иран не причастен к удару по Азербайджану, ответственность лежит на израильском режиме с целью обвинить Исламскую Республику. Мы уважаем суверенитет соседей, особенно мусульманских", - отметили в Генштабе ВС ИРИ. Замглавы МИД Казем Гарибабади предложил провести расследование: "Исламская Республика Иран не нацеливается на Азербайджан. Мы не целимся в соседние страны".

Что дальше?

Установление причин инцидента крайне важно, чтобы не допустить дальнейшей эскалации между Ираном и Азербайджаном, в чем ни одна из двух стран не заинтересована. Однако опыт атаки на азербайджанское посольство в Тегеране в январе 2023 года вызывает сомнения в объективности такого расследования. На этот раз объективность тоже может пострадать ввиду желания Ирана обязательно найти израильский след. При этом объяснить разумно мотивы и целесообразность ударов по школе и аэропорту со стороны Ирана, учитывая, что Азербайджан не занимает ничью сторону в нынешнем конфликте, крайне сложно.

Президент Азербайджана пообещал дать ответ, но вступать в войну против Ирана Баку едва ли планирует. Реакция Баку может ужесточиться, если со стороны Ирана последуют новые действия военного характера.