Авиакомпания Nordwind расширит программу полетов из Махачкалы

Весенне-летнее расписание полетов российской авиакомпании Nordwind Airlines дополнится рейсами из Махачкалы в десять российских городов, а со 2 мая компания начнет выполнять совместные рейсы с "Икаром" в Нижнекамск.

Российская авиакомпания Nordwind Airlines, базирующаяся в московском аэропорту "Шереметьево", совместно с красноярской авиакомпанией "Икар" начнет выполнять новый пассажирский авиарейс, который соединит Нижнекамск и столицу Дагестана Махачкалу, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"Со 2 мая авиакомпания Nordwind совместно с авиакомпанией "Икар" запускает прямые регулярные рейсы по маршруту "Нижнекамск - Махачкала"

Полеты будут выполняться на комфортабельном воздушном судне Embraer 190, рассчитанного на перевозку 110 пассажиров. Время в пути составит 2 часа 35 минут Рейсы будут выполняться 1-2 раза в неделю – точное расписание полетов пока не определено и будет зависеть от загрузки авиарейса, - говорится в сообщении компании, передает ТАСС.

Только этим новым направлением весенне-летняя программа авиакомпании не ограничится – в плане авиаперевозчика авиарейсы из Махачкалы в Санкт-Петербург, Самару, Саратов, Екатеринбург, Тюмень, Сургут, Челябинск, Ижевск, Киров и Иваново, добавили в пресс-службе.