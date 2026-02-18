Вестник Кавказа

Пассажирская авиация Армении осталась в "черном списке" Евросоюза

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти ЕС продлили запрет авиакомпаниям Армении выполнять полеты в страны альянса. Это связано с недостатками системы сертификации.

В начале февраля стало известно, что власти ЕС оставили авиационную сферу Армении в "черном списке" по безопасности полетов, что запрещает авиакомпаниям республики выполнять рейсы в страны Евросоюза. 

По данным Комитета гражданской авиации Армении, выявленные недостатки связаны со сферой контроля и системой сертификации авиаперевозчиков. В частности, пассажирская авиация Армении пока не полностью интегрирована в систему обеспечения качества Compliance Monitoring System. 

В Комитете заявили, что работают над устранением недостатков в системе безопасности. 

"Комитет разработал и представил ЕС план действий по исправлению недостатков. Часть этих недостатков уже устранена Комитетом, а работа по устранению остальной части находится в процессе реализации"

– Комитет гражданской авиации Армении 

Напомним, что в 2020 году Еврокомиссия заблокировала армянским авиакомпаниям доступ к перевозкам в ЕС из-за проблем с безопасностью. Повторная ревизия конца 2025 года пролонгировала запрет.

