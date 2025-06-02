Путин назначил Вершинина послом России в Турции

Новым послом России в Турции назначен Сергей Вершинин, ранее занимавший пост заместителя министра иностранных дел РФ.

Сергей Вершинин назначен послом России в Турции, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

"Назначить Вершинина Сергея Васильевич Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Турецкой Республике"

– указ президента РФ

Ранее Вершинин занимал пост замминистра иностранных дел России.

Кроме того, на пост замглавы МИД РФ назначен Георгий Борисенко. Одновременно он освобожден от должности посла РФ в Египте.

Напомним, что Сергей Вершинин имеет очень большой опыт дипломатической работы на Ближнем Востоке и в соседнем регионе Северной Африки. Еще в советское время, в 1976-1981 годах, он работал в посольстве СССР в Марокко, в 1984-1991 годах – в посольстве в Алжире.

В МИД РФ работал в 1997-2000 годах в Департаменте Ближнего Востока и Северной Африки, а в 2003 году, после четырех лет руководства посольством РФ в Алжире, возглавил этот Департамент. 15 лет Сергей Вершинин был руководителем Департаментом Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ, после чего получил повышение в должность замминистра иностранных дел.