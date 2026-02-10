Шойгу: Армения не сможет заменить Россию на железных дорогах

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу назвал непроработанным стремление армянских властей заменить российскую сторону в управлении железными дорогами Армении, о котором ранее заявил Никол Пашинян.

Система железных дорог в Армении может перестать работать, если Ереван реализует свое желание заменить Россию в управлении ей, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, комментируя озвученное ранее соответствующее заявление премьер-министра Никола Пашиняна.

"Не буду оценивать компетенции других государств в управлении железнодорожным хозяйством, но могу уверенно сказать, что вряд ли какая-то другая компания сможет полноценно заменить российского железнодорожного перевозчика, эффективно и давно работающего в Армении далеко в не самых простых условиях"

– Сергей Шойгу

Секретарь Совбеза провел аналогию с планами Еревана по сотрудничеству с Вашингтоном по ядерной тематике. Он задался вопросом, не станут ли такие "непроработанные решения" поводом для проведения столь же "опасныых экспериментов", последствия которых почувствуют на себе прежде всего простые жители Армении.

Шойгу подчеркнул, что система железных дорог Армении выстраивалась российской стороной на протяжении почти двух десятков, а теперь она может моментально "сломаться", и никто из "дружественных стран", о которых говорил Пашинян в контексте замены России, не будет нести ответственность за эту катастрофу.

"Надеюсь, что при принятии ответственных решений руководство Армении будет исходить исключительно из интересов своих граждан"

– Сергей Шойгу

Напомним, 13 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян озвучил предложение Москве продать ее концессию на армянские железные дороги дружественному и Армении и России государству, например, Казахстану, ОАЭ или Катару. Он пояснил, что российская концессия становится причиной "конкурентных потерь" для Армении.