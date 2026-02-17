Мединский провел переговоры в Женеве перед вылетом в РФ

Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил о том, что встретился с представителями Киева перед тем, как российская делегация покинула Женеву.

Глава российской делегации на переговорах по украинскому урегулированию в Женеве Владимир Мединский провел двухчасовую встречу перед вылетом в Москву, о чем лично сообщил сам помощник президента РФ.

Уточняется, что встреча прошла с украинской стороной, переговоры состоялись в гостинице InterContinental прямо перед отлетом.

Напомним, третий раунд переговоров по украинскому урегулированию стартовал в Швейцарии накануне. Владимир Мединский назвал его тяжелым, но деловым.

По его словам, вчерашние переговоры заняли шесть часов, сегодняшняя встреча продлилась два часа.

Кроме того, Владимир Мединский заявил о том, что следующий этап переговоров состоится в ближайшее время, однако конкретной даты пока нет.