Российская фармкомпания "Промомед" будет работать в Узбекистане

В скором времени рынок фармацевтических препаратов Узбекистана пополнится продукцией крупной российской компании "Промомед", которая уже получила разрешение на поставки своих препаратов в аптеки страны.

Власти Узбекистана дали разрешение на регистрацию и поставки в страну широкого ассортимента лекарственных препаратов крупной российской фармацевтической компании "Промомед" – это более 20 наименований в различных формах и дозировках, а также инновационные разработки российских фармацевтов.

Такому решению властей страны предшествовал тщательный аудит министерства здравоохранения Узбекистана, который затронул продукцию завода "Биохимик", входящего в структуру компании – он подтвердил соответствие всей его продукции международным стандартам GMP, передает Podrobno.uz.

Вскоре полки аптек страны и перечень разрешенных медикаментов пополнят эффективные российские лекарственные средства, применяемые при лечении эндокринологических, онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, а также антибактериальной и интенсивной терапиях.

Узбекские фармацевты особо отмечают тот факт, что в своей работе "Промомед" использует полный цикл - от разработки молекулы будущего лекарства до выпуска готовой лекарственной формы, при этом применяя инновационные решения и расширяя линейку выпускаемой продукции.

В России компания представлена более 360 наименованиями проверенных и эффективных лекарств, в том числе - для лечения гриппа и ОРВИ, а также первый российский инновационный семаглутид, применяемый при сахарном диабете 2-го типа, продающийся под торговым названием "Велгия".