Роли стран мирового большинства обсудили Россия и страны БРИКС

Состоялась встреча Сергея Лаврова с послами стран БРИКС. Стороны поговорили об укреплении роли государств в принятии глобальных решений.

Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с послами стран-участниц и стран-партнеров БРИКС. Об этом сказано в сообщении, опубликованном 17 февраля на сайте российского министерства.

В ходе встречи обсуждалось укрепление роли государств мирового большинства в принятии глобальных решений.

"Обсуждены актуальные вопросы глобальной повестки дня с акцентом на недопустимость размывания центральной роли ООН. Подчеркнута востребованность совместных усилий по совершенствованию глобальной системы управления с целью укрепления роли стран мирового большинства в принятии глобальных решений"

– МИД РФ

Участники встречи также сообщили о готовности наращивать координацию стран-участник БРИКС на международных площадках.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями об укреплении стратегического партнерства в рамках объединения, в том числе в контексте обозначенных приоритетов председательства Индии в БРИКС в нынешнем году"

– российское внешнеполитическое ведомство