Жители Берлина познакомились с азербайджанским кино

В столице Германии – крупнейшем мегаполисе страны с населением более 3,7 миллионов человек, политическом, культурном и историческом центре Берлине, прошел День азербайджанского кино.

Столица Германии город Берлин принял День азербайджанского кино, организованный Агентством кино Азербайджана при министерстве культуры страны, посольством Азербайджана в Германии и Азербайджанским культурным центром в Берлине, сообщили в пресс-службе ведомства.

Открывая мероприятие, исполняющий обязанности директора Азербайджанского культурного центра Иса Мамедов рассказал о целях и задачах проекта, заключающихся в продвижении азербайджанского кино на международной арене и укрепления межкультурного диалога, передает Trend.

Народная артистка Азербайджана Мехрибан Зеки рассказала немецким гостям о последних достижениях азербайджанского кинематографа и важности демонстрации современных национальных фильмов международной аудитории.

На суд немецких зрителей был представлен фильм "Zəfər rəqsi" (Танец Победы), именно Берлин дал старт международному показу этой кинокартины, отметила автор идеи, исполнительный директор Фонда поддержки литературы Шафаг Мехралиева.

После кинопоказа для участников был организован специальный вечер, который стал местом профессионального общения и площадкой для новых творческих контактов.