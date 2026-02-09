Госдума готовится ко встрече с конгрессменами США в Вашингтоне

Российская сторона утвердила состав делегации, которая отправится в США на встречу депутатов Госдумы и конгрессменов США, рассказали в комитете Госдумы по международным делам.
"Большинство (депутатов) от комитета по международным делам, но будут и представители других комитетов. Больше всего представителей будет от "Единой России""
– первый зампред комитета Алексей Чепа
Он отметил, что внешнеполитическую деятельность РФ определяет глава государства.
Все думские комитеты, добавил Чепа, заинтересованы в российско-американской встрече парламентариев.
По словам первого зампреда комитета Дмитрия Новикова, главной темой встречи, вероятно, станет создание политических условий для дальнейших контактов в экономике и других сферах, говорится в материале газеты "Известия".
Когда именно может состояться встреча не сообщается.