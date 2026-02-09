Госдума готовится ко встрече с конгрессменами США в Вашингтоне

Российские депутаты и американские конгрессмены проведут встречу в США, Госдума утвердила состав делегации. Сроки встречи не установлены.

Российская сторона утвердила состав делегации, которая отправится в США на встречу депутатов Госдумы и конгрессменов США, рассказали в комитете Госдумы по международным делам.

"Большинство (депутатов) от комитета по международным делам, но будут и представители других комитетов. Больше всего представителей будет от "Единой России""

– первый зампред комитета Алексей Чепа

Он отметил, что внешнеполитическую деятельность РФ определяет глава государства.

Все думские комитеты, добавил Чепа, заинтересованы в российско-американской встрече парламентариев.

По словам первого зампреда комитета Дмитрия Новикова, главной темой встречи, вероятно, станет создание политических условий для дальнейших контактов в экономике и других сферах, говорится в материале газеты "Известия".

Когда именно может состояться встреча не сообщается.