Вестник Кавказа

Самолет с трещиной в лобовом стекле сел в Шереметьево

Табло в аэропорту
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Лайнер, направлявшийся из Санкт-Петербурга в Нижнекамск, был вынужден совершить посадку в Москве после того, как у него треснуло лобовое стекло.

Воздушное судно, вылетевшее из Пулково и направлявшееся в Нижнекамск, совершило вынужденную посадку в Москве, рассказали в оперативных службах.

Сообщается, что экипаж пассажирского Boeing 738, сообщил, что в лобовом стекле появилась трещина. Было принято решение посадить самолет в Москве, в аэропорту Шереметьево.

Посадка прошла успешно. Теперь судно отправится на техническое обслуживание. На этот период оно будет отстранено от полетов, пишет ТАСС.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
975 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.