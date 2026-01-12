Самолет с трещиной в лобовом стекле сел в Шереметьево

Лайнер, направлявшийся из Санкт-Петербурга в Нижнекамск, был вынужден совершить посадку в Москве после того, как у него треснуло лобовое стекло.

Воздушное судно, вылетевшее из Пулково и направлявшееся в Нижнекамск, совершило вынужденную посадку в Москве, рассказали в оперативных службах.

Сообщается, что экипаж пассажирского Boeing 738, сообщил, что в лобовом стекле появилась трещина. Было принято решение посадить самолет в Москве, в аэропорту Шереметьево.

Посадка прошла успешно. Теперь судно отправится на техническое обслуживание. На этот период оно будет отстранено от полетов, пишет ТАСС.