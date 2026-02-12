Торгово-экономическое сотрудничество обсуждают Москва и Вашингтон

Россия заинтересована в торгово-экономическом сотрудничестве с США, сообщили в Кремле. Там отметили, что стороны ведут диалог на данную тему.

Россия и Соединенные Штаты ведут диалог о возможном сотрудничестве в торгово-экономической сфере в рамках рабочей группы. Такое заявление сделал 13 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Там вопросы торгово-экономического взаимодействия, возможного и предлагаемого торгово-экономического взаимодействия – они фигурируют на повестке дня, и они обсуждаются. Эти обсуждения, мы надеемся, будут продолжены"

– представитель Кремля

Он также сообщил, что Москва предлагает Вашингтону сотрудничество, которое было бы интересно обеим сторонам.

"Разумеется, мы предлагаем сотрудничество. И, разумеется, в этом сотрудничестве заинтересованы потенциально компании двух стран - вот вам и совместные предприятия" – Дмитрий Песков