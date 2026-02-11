Вопросы сотрудничества обсудили главы МИД России и Туркменистана

Сергей Лавров созвонился сегодня с туркменским коллегой. Одной из обсуждаемых тем стали вопросы сотрудничества Москвы и Ашхабада.

В четверг, 12 февраля, состоялся телефонный разговор глав МИД России и Туркменистана Сергея Лаврова и Рашида Мередова. Об этом сказано в сообщении, распространенном российским министерством.

Центральными темами беседы стали сотрудничество стран и предстоящие двусторонние контакты.

"Стороны обсудили вопросы российско-туркменистанского сотрудничества, предстоящие двусторонние контакты, а также взаимодействие в рамках СНГ и формате прикаспийских государств"

– МИД РФ

Кроме того, руководители внешнеполитических ведомств поздравили друг друга с профессиональными праздниками дипломатов в обеих странах.

Напомним, в России День дипломатического работника отмечается 10 февраля, а в Туркменистане 18 февраля празднуют День дипломатических работников.