Нетаньяху планирует обсудить с Трампом удары по Ирану – СМИ

Биньямин Нетаньяху
© Фото: Сайт президента России
CNN: Биньямин Нетаньяху представит Дональду Трампу опасения Израиля относительно роста военного потенциала Ирана. Также политик предоставит актуальные разведданные по военным возможностям ИРИ.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху намерен обсудить с лидером США Дональдом Трампом военные планы по Ирану во время предстоящего визита в Вашингтон, передает CNN. 

"Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен обсудить возможные военные варианты против Ирана с президентом США Дональдом Трампом во время визита в Вашингтон на этой неделе, так как Израиль готовится к непредвиденным обстоятельствам, если переговоры США и Ирана провалятся"

– CNN

По данным источника медиа, израильский политик также передаст Трампу актуальные данные разведки по иранскому военному потенциалу. Тель-Авив обеспокоен темпами восстановления Ираном своего ракетного потенциала. По данным израильских спецслужб, армия ИРИ нарастила ракетные возможности до уровня, который предшествовал 12-дневной войне в прошлом году. 

Израиль опасается, что Иран может поставить на вооружение около 2 тыс ракет, если не предпринять военных шагов.

