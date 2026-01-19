Вестник Кавказа

Севастополь и культурный кластер свяжет тоннель

Тоннель
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Крыму планируется построить новый автомобильный тоннель, который свяжет центр Севастополя и культурный кластер на мысе Хрустальный. Тоннель может открыться уже в 2028 году.

К 2028 году центр города Севастополь и культурный кластер может связать тоннель, в настоящее время ведется разработка проекта, поделились в региональном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Разработаны инженерные изыскания и проектная документация. Документация прошла государственную экспертизу, заключен контракт на строительно-монтажные работы. Завершить строительство объекта планируется в декабре 2028 года"

– департамент

Тоннель пройдет от центра города через улицы Генерала Петрова и улицу Пожарова, которая ведет к кластеру на мысе Хрустальный. Сейчас проезд осуществляется в объезд холма – новый маршрут будет проходить сквозь него, пишет ТАСС.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
550 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.