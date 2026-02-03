Азербайджан попал в топ-3 импортеров протеина из России

Поставки российского протеина в Азербайджан в денежном эквиваленте заняли второе место в 2025 году – в общей сложности Азербайджан закупил протеин в России на более чем $250 тыс.

Азербайджан стал одним из ключевых покупателей протеина у России, сообщает "Агроэкспорт".

По его данным, Азербайджан попал в первую импортеров российского протеина (молочных концентрированных белков), если рассчитывать в деньгах. За 11 месяцев прошлого года страна закупила в РФ протеина на более чем $250 тыс.

Лидером по закупкам данной продукции оказался Израиль, куда было поставлено протеина на более $1 млн. На третьей строчке – Казахстан, с показателем более $100 тыс.

В целом за январь-ноябрь прошлого года Россия установила рекорд по поставкам протеина за границу, отправив за рубеж более 150 т протеина на почти $1,5 млн.

"В сравнении с 2024 годом объем поставок вырос в 2 раза как в натуральном, так и стоимостном выражении"

– Агроэкспорт