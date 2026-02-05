В Азербайджане нашли останки древнего человека

Исследование пещеры Таглар в Ходжавендском районе Азербайджана позволило археологам сделать открытие, которое наметит новые горизонты в изучении палеолитического периода истории региона. Археологи обнаружили останки древнего человека, находка была отправлена в Японию для проведения экспертизы.
"В результате исследований в пещере Таглар, расположенной в Ходжавендском районе, были обнаружены останки древнего человека. Обнаруженные в пещере останки древнего человека являются второй подобной находкой в Азербайджане. В настоящее время находка анализируется в Японии. После завершения анализа останков древнего человека будет проведена их презентация на мировом уровне"
– Национальная академия наук Азербайджана
Отметим, что в конце ноября прошлого года стало известно, что российские и азербайджанские археологи возобновили раскопки Азыхской пещеры, которая стала известна на весь мир в 1960-е благодаря обнаружению здесь останков древнейшего в регионе архантропа, который позднее был назван азыхантропом.