Традиционную культуру народов Северного Кавказа показали на выставке "Уникальная Россия"

Уникальное культурное наследие мастеров с Северного Кавказа представили на выставке "Уникальная Россия" в Москве, сообщили представители департамента выставочных проектов ассоциации "Наследие и традиции".
Сообщается, что VI художественно-промышленная выставка-форум "Уникальная Россия" проходит в Гостином дворе в Москве и продлится до 8 февраля. Всего на ней представлено свыше 4 тыс уникальных участников из 77 регионов РФ.
Северный Кавказ на выставке представлен мастерами из Дагестана, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии.
Одним из самых главных экспонатов выставки стал восстановленный войлочный ковер, привезенный из Северной Осетии.
Одна из организаторов выставки Алия Гайфулина сообщила, что его оригинал относится к V—III вв. до н.э., он был найден археологами в скифском Пазырыкском некрополе.
"Это реплика уникальной находки, хранящейся в Эрмитаже, и для осетинской культуры она имеет сакральное значение, являясь прямым наследием скифской эпохи"
– Альфия Гайфулина
Дагестан был представлен также коврами, керамикой, кубачинским серебром. Как отметили участники выставки, представляющие республику, ковры у каждого народа Дагестана отличаются, каждый из них делается вручную, служит потом 100-150 лет.
Кабардино-Балкария представила в Москве традиционные изделия из кожи, войлока и меха, уточнили организаторы.