Традиционную культуру народов Северного Кавказа показали на выставке "Уникальная Россия"

Элементы традиционного искусства и ремесел народов Северного Кавказа стали частью выставки "Уникальная Россия", которая ныне проходит в Гостинном дворе в Москве.

Уникальное культурное наследие мастеров с Северного Кавказа представили на выставке "Уникальная Россия" в Москве, сообщили представители департамента выставочных проектов ассоциации "Наследие и традиции".

Сообщается, что VI художественно-промышленная выставка-форум "Уникальная Россия" проходит в Гостином дворе в Москве и продлится до 8 февраля. Всего на ней представлено свыше 4 тыс уникальных участников из 77 регионов РФ.

Северный Кавказ на выставке представлен мастерами из Дагестана, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии.

Одним из самых главных экспонатов выставки стал восстановленный войлочный ковер, привезенный из Северной Осетии.

Одна из организаторов выставки Алия Гайфулина сообщила, что его оригинал относится к V—III вв. до н.э., он был найден археологами в скифском Пазырыкском некрополе.

"Это реплика уникальной находки, хранящейся в Эрмитаже, и для осетинской культуры она имеет сакральное значение, являясь прямым наследием скифской эпохи"

– Альфия Гайфулина

Дагестан был представлен также коврами, керамикой, кубачинским серебром. Как отметили участники выставки, представляющие республику, ковры у каждого народа Дагестана отличаются, каждый из них делается вручную, служит потом 100-150 лет.

Кабардино-Балкария представила в Москве традиционные изделия из кожи, войлока и меха, уточнили организаторы.