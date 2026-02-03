Трамп призвал Али Хаменеи побеспокоиться

Президент США Дональд Трамп предупредил верховного лидера Ирана Али Хаменеи о том, что ему следует быть настороже.

Американский президент Дональд Трамп высказался по поводу позиции, которую, по его мнению, необходимо занять сейчас верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. Соответствующее мнение он выразил в интервью NBC News.

"Иранскому лидеру Хаменеи стоит очень побеспокоиться"

– Дональд Трамп

Сегодня вечером американские СМИ сообщили о срыве запланированных на пятницу переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Как оказалось, Тегеран настаивал на проведении их в Омане, в то время как Вашингтон допускал встречу только в Турции. Кроме того, иранская сторона намеревалась обсуждать только ядерную программу, американская – рассчитывала на более широкую повестку.