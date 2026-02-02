Курганская область отправила в Азербайджан первую партию мясных консервов

Более 16 т мясных консервов отправила Курганская область в Азербайджан, такое сообщение опубликовано на сайте Россельхознадзора.
В нем говорится, что 30 января сотрудники Уральского межрегионального управления ведомства проконтролировали погрузку партии мясных консервов, направлявшейся на экспорт в Азербайджан.
"Предварительно консервы прошли необходимые лабораторные испытания в Челябинском филиале ФГБУ "ВНИИЗЖ" и доказали свое соответствие качеству, безопасности и соответствию протоколов лабораторных исследований требованиям страны-импортера"
– Россельхознадзор
Специалисты ведомства проверили, соответствует ли груз информации в ветеринарных сопроводительных документах, верна ли дата производства, оценили ветеринарно-санитарное состояние груза и машины. Нарушений обнаружено не было, и продукция была выпущена за границу.
В прошлом январе экспорт консервов в Азербайджан достиг 15,8 т. а в общей сложности за прошлый год в страну из Курганской области было послано 97,3 т продукции.