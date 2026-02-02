Курганская область отправила в Азербайджан первую партию мясных консервов

Партия мясных консервов весом более 16 т была направлена из Курганской области в Азербайджан после проверки специалистами Россельхознадзора.

Более 16 т мясных консервов отправила Курганская область в Азербайджан, такое сообщение опубликовано на сайте Россельхознадзора.

В нем говорится, что 30 января сотрудники Уральского межрегионального управления ведомства проконтролировали погрузку партии мясных консервов, направлявшейся на экспорт в Азербайджан.

"Предварительно консервы прошли необходимые лабораторные испытания в Челябинском филиале ФГБУ "ВНИИЗЖ" и доказали свое соответствие качеству, безопасности и соответствию протоколов лабораторных исследований требованиям страны-импортера"

– Россельхознадзор

Специалисты ведомства проверили, соответствует ли груз информации в ветеринарных сопроводительных документах, верна ли дата производства, оценили ветеринарно-санитарное состояние груза и машины. Нарушений обнаружено не было, и продукция была выпущена за границу.

В прошлом январе экспорт консервов в Азербайджан достиг 15,8 т. а в общей сложности за прошлый год в страну из Курганской области было послано 97,3 т продукции.