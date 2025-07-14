Узбекистан будет активно торговать с Пакистаном

Вскоре продукция узбекских аграриев появится на прилавках магазинов в Пакистане - расширение партнерства в аграрном секторе и сфере продовольственной безопасности стороны обсудили в ходе заседания совместной комиссии.

Узбекистан и Пакистан выходят на новый уровень отношений - расширение партнерства между двумя странами в аграрном секторе и сфере продовольственной безопасности стало темой юбилейного 10-го заседания узбекско-пакистанской межправительственной совместной комиссии, проходящей в Исламабаде.

Во главе работы делегаций двух стран стоят договоренности, достигнутые в декабре минувшего 2025 года: так, уже подписанный протокол устанавливает фитосанитарные требования для экспорта из Узбекистана в Пакистан граната, винограда и сливы, стороны готовы подписать документ, открывающий пакистанский рынок для узбекских яблок, инжира, лимонов и острого перца, передает Podrobno.uz.

Отдельной темой стороны обсудили вопросы развития животноводства: уже выработано решение о создании технической рабочей группы, специалисты которой займутся выработкой совместных проектов в этом секторе сельского хозяйства.

Узбекскую сторону на переговорах представляли заместитель министра сельского хозяйства Жамшидхон Абдузухуров, а также сотрудники Комитета ветеринарии и развития животноводства и Агентства по карантину и защите растений.