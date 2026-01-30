Лавров прокомментировал диверсификацию Арменией внешних связей

Российская сторона рассчитывает на то, что, диверсифицируя свою внешнюю политику, Армения не будет переключаться на стандарты блоков, придерживающихся антироссийской позиции.

Москва надеется, что диверсификация Ереваном своих внешних связей не выльется в переориентацию на стандарты блоков, стоящих на антироссийских позициях, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ответ на вопросы СМИ.

"Исходим из того, что линия армянского руководства на диверсификацию внешних связей не подразумевает сворачивания сотрудничества с традиционными союзниками, переориентацию на стандарты объединений и блоков, желающих нанести нашей стране "стратегическое поражение""

– Сергей Лавров

Министр иностранных дел России напомнил, что РФ открыто высказывает Армении свое восприятие сближения Еревана с Евросоюзом.

Кроме того, по словам Лаврова, в Москве убеждены, что власти стран Южного Кавказа, включая Армению, видят холодный расчет, который ЕС и США скрывают, прикрываясь благими намерениями.

Он пояснил, что для Брюсселя и Вашингтона Южный Кавказ, связи которого с Россией неразрывны, – всего лишь возможная "болевая точка", с помощью которой можно навредить Москве.